Calciomercato Lazio, da decidere il futuro di quel giocatore. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Romagnoli verso il rinnovo, ma prima c’è il derby

In casa Lazio, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo grande appuntamento: il derby contro la Roma. Tuttavia, parallelamente all’impegno sul campo, il calciomercato Lazio inizia a muoversi anche sul fronte rinnovi, con uno dei dossier più delicati sul tavolo della dirigenza: quello di Alessio Romagnoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il futuro del difensore centrale sarà oggetto di un incontro imminente tra i suoi agenti e il presidente Claudio Lotito. L’obiettivo è riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto, con un focus particolare sull’adeguamento economico già promesso al giocatore in passato. Infatti, due anni fa, in occasione della qualificazione in Champions League, la società biancoceleste si era impegnata a rivedere le condizioni contrattuali dell’ex Milan.

Romagnoli, che attualmente è tra i giocatori più pagati della rosa biancoceleste, non è contrario a una nuova intesa: sarebbe disposto a spalmare l’ingaggio su più anni, allungando la scadenza del suo contratto – attualmente fissata al 2027 – pur di venire incontro alle esigenze del club.

Il calciomercato Lazio, dunque, non riguarda solo entrate e uscite, ma anche la gestione oculata delle risorse già presenti in rosa. In questo senso, blindare Romagnoli rappresenta una priorità strategica, considerando il suo valore tecnico e il suo attaccamento alla maglia.

Tuttavia, nonostante la volontà comune di proseguire insieme, l’ufficialità di qualsiasi accordo dovrà attendere. La normativa impone infatti che eventuali modifiche contrattuali vengano registrate solo a partire da gennaio. Questo non impedirà però alle parti di porre solide basi per il rinnovo già nelle prossime settimane.

Il caso Romagnoli è solo uno dei tanti nodi che il calciomercato Lazio dovrà sciogliere nei prossimi mesi. Ma l’impressione è che la società voglia puntare con decisione sulla continuità, trattenendo i propri leader per costruire un progetto tecnico duraturo.

In attesa del derby, i riflettori sono puntati anche sulle scrivanie di Formello: il futuro di Romagnoli, e del progetto biancoceleste, passerà anche da qui.