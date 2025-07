Calciomercato Lazio, altro colpo da quel club: un altro talento si unisce al settore giovanile! I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Lazio, altro e nuovissimo colpo dalla Lodigiani: un altro talento si unisce al settore giovanile! Tutti i dettagli

La Lazio continua a investire nel proprio settore giovanile, puntando ancora una volta sulle promettenti leve della Lodigiani. Dopo gli arrivi estivi di Leonardo Petrangeli, difensore centrale dotato di ottimo senso della posizione e leadership in campo, e Andrea Potenziani, esterno offensivo agile e dal buon dribbling, il club biancoceleste accoglie un nuovo talento tra i classe 2011: Cristian Bottega.

Bottega, centrocampista moderno e dinamico, è stato uno dei protagonisti assoluti della formazione allenata da mister Cottani nella scorsa stagione. Con il suo ottimo controllo palla e la visione di gioco avanzata, ha guidato la mediana della Lodigiani, dimostrando qualità da regista con licenza di inserirsi. Grazie alla sua maturità tattica e al temperamento sempre positivo, si è imposto come una delle giovani stelle più interessanti del panorama romano.

Mister Cottani, allenatore esperto e dedito allo sviluppo dei talenti giovanili, ha saputo valorizzare al meglio le potenzialità del gruppo 2011, conducendo la squadra a risultati di rilievo. Il suo approccio tecnico e motivazionale ha permesso a ragazzi come Bottega di crescere rapidamente e di attirare l’interesse di club di prima fascia.

Ora Cristian Bottega si unisce ai suoi ex compagni Petrangeli e Potenziani, già inseriti nei ranghi del settore giovanile laziale a Formello. L’ingresso del centrocampista promette di elevare ulteriormente il livello della squadra, che punta a consolidarsi tra le migliori realtà nazionali nella categoria. L’attenzione al vivaio resta centrale per la Lazio, che continua a costruire il futuro partendo da talenti locali. Un colpo in prospettiva, che conferma l’efficacia della sinergia tra Lodigiani e Lazio.