Calciomercato Lazio: a un passo la cessione di Ruggeri in quella squadra. Le ultime sul futuro del difensore biancoceleste

l mercato in uscita della Lazio è pronto a registrare un movimento significativo. Uno dei giovani più promettenti del vivaio biancoceleste, Fabio Ruggeri, è infatti a un passo dalla cessione a titolo definitivo. Dopo aver completato l’intera preparazione estiva sotto la guida di Marco Baroni, per il difensore centrale si profila un futuro lontano da Roma per trovare continuità e consacrarsi nel calcio professionistico.

Ex capitano e pilastro della formazione Primavera, Ruggeri ha dimostrato le sue qualità nel corso del ritiro, ma la necessità di accumulare minuti ed esperienza ha spinto la società a valutare una sua partenza. Secondo le ultime indiscrezioni, la destinazione più probabile è la Carrarese, neopromossa in Serie B. Il club toscano, alla ricerca di profili giovani e di talento per rinforzare la rosa in vista del difficile campionato cadetto, avrebbe individuato in Ruggeri il tassello ideale per il proprio pacchetto arretrato.

La trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo. Stando a quanto riportato, le due società starebbero limando gli ultimi dettagli per il trasferimento. La Carrarese avrebbe superato la concorrenza di altri club di Serie C e Serie B, convinta del potenziale del giocatore e pronta a garantirgli un ruolo centrale nel proprio progetto tecnico. La Lazio, dal canto suo, si assicurerebbe la possibilità di monetizzare dalla cessione di un talento cresciuto in casa, mantenendo magari un diritto di recompra o una percentuale sulla futura rivendita.

Per Ruggeri si tratterebbe della prima, vera esperienza tra i grandi, un banco di prova fondamentale per una carriera che si preannuncia promettente. La cessione, che potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni, sbloccherebbe di fatto il mercato in uscita della Lazio, permettendo al club di concentrarsi su ulteriori operazioni per definire la rosa da consegnare a Baroni per l’inizio della stagione.