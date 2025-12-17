Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di una squadra estera. La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Castellanos nel mirino di Flamengo, attesa per offerte adeguate

Il Calciomercato Lazio si infiamma attorno a Thiago Castellanos, obiettivo principale del Flamengo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club brasiliano sarebbe pronto a presentare un’offerta intorno ai 22,5 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante biancoceleste. Una cifra importante, ma che per la Lazio non è sufficiente: la società capitolina valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro e non intende svenderlo, considerando Castellanos un elemento chiave della rosa guidata da Maurizio Sarri.

Nonostante ciò, la situazione impone riflessioni. Il presidente Claudio Lotito ha ribadito più volte che non intende indebolire la squadra, ma a Formello sono consapevoli che ogni proposta per i big dovrà essere valutata attentamente, soprattutto in vista delle decisioni della Commissione che determineranno i margini di manovra per gennaio. In questo contesto, Castellanos potrebbe diventare un sacrificabile solo se dovesse arrivare un’offerta adeguata e se al suo posto fosse acquistato un rinforzo in grado di elevare il livello della rosa biancoceleste.

Il Flamengo monitora attentamente la situazione, pronto a rilanciare se necessario. L’offerta potrebbe diventare uno degli affari più caldi della finestra invernale di calciomercato Lazio, soprattutto se la proposta si avvicinasse alle richieste del club capitolino. Sulle tracce dell’attaccante c’è anche il River Plate, che rappresenta un richiamo per Castellanos, ma il giocatore preferirebbe restare in Europa, puntando a consolidarsi nel calcio del Vecchio Continente.

In tal senso, l’interesse dell’Atalanta potrebbe rappresentare un’opzione concreta sia per il giocatore sia per la Lazio. La società bergamasca, nota per il lavoro tattico di Gian Piero Gasperini, potrebbe essere una destinazione ideale, in grado di garantire competitività e continuità di crescita.

Il futuro di Castellanos resta dunque aperto, con la Lazio pronta a valutare ogni scenario senza cedere alle pressioni. Il prossimo mese sarà decisivo per capire se l’attaccante continuerà a essere protagonista a Roma o se si concretizzerà un trasferimento che movimenterà il calciomercato Lazio in questa sessione invernale.

