Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di una big europea. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino del Villareal. Il club spagnolo valuta l’attaccante biancoceleste per rinforzare il reparto offensivo a gennaio

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche in vista della sessione invernale e, dalla Spagna, iniziano a circolare voci che potrebbero coinvolgere uno dei giocatori offensivi più importanti della rosa biancoceleste. Mentre Valentin Castellanos è impegnato nel recupero dal recente infortunio, il suo nome torna a essere accostato alla Liga, dove ha già lasciato ottimi ricordi.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo elglobodigital.com, l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino del Villareal, club che sta monitorando con attenzione diverse opportunità in vista del mercato di gennaio. Il tecnico Marcelino avrebbe espresso un concreto interesse per Castellanos, chiedendo alla dirigenza del “Sottomarino Giallo” di raccogliere informazioni sulla situazione dell’attaccante della Lazio.

Per Castellanos si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo l’esperienza positiva con la maglia del Girona, dove si era messo in luce anche con prestazioni di alto livello contro le big del campionato. Proprio quella parentesi in Liga ha contribuito ad accrescere il suo valore e a renderlo un profilo appetibile per diversi club, fattore che potrebbe incidere sulle strategie del Calciomercato Lazio.

Il Villareal, attualmente terzo in classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona, punta a consolidare la zona Champions League e ritiene necessario rinforzare il reparto offensivo. In particolare, Solomon non ha convinto pienamente: l’attaccante arrivato la scorsa estate ha collezionato 6 presenze con appena 1 gol e 1 assist, numeri giudicati insufficienti per una squadra che ambisce ai vertici.

Dal canto suo, la Lazio dovrà valutare attentamente ogni possibile scenario. Castellanos resta un elemento importante per l’attacco biancoceleste e un’eventuale cessione nel mercato di gennaio rientrerebbe in una strategia ben precisa del Calciomercato Lazio, tra esigenze tecniche e opportunità economiche. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse del Villareal si trasformerà in qualcosa di più concreto.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO