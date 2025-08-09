Calciomercato Lazio, Castellanos verrà ceduto? Sentite questa indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il punto su Castellanos secondo Cesar Luis Merlo

Il Calciomercato Lazio continua a tenere banco tra i tifosi biancocelesti, e uno dei nomi più discussi in queste settimane è senza dubbio quello di Taty Castellanos. A fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante argentino è stato Cesar Luis Merlo, noto giornalista sudamericano ed esperto di trattative di mercato, intervistato da chiamarsibomber.com.

Nel corso della lunga chiacchierata, Merlo ha parlato apertamente del futuro del centravanti, sottolineando quanto la situazione sia tutt’altro che semplice: “Mi sembra una situazione molto complessa – ha dichiarato – perché la Lazio ha fissato il valore di Castellanos a ben 35 milioni di euro. Una cifra importante, che finora nessun club interessato si è avvicinato a offrire.”

Le parole di Merlo rivelano un dettaglio cruciale per chi segue da vicino il Calciomercato Lazio: la società capitolina non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore, arrivato appena un anno fa e considerato una risorsa ancora importante per la rosa. Nonostante ciò, lo stesso Taty non sarebbe contrario a un trasferimento, ma soltanto a condizioni favorevoli: “Il giocatore è aperto a un’eventuale partenza, ma non forzerà la mano per andarsene a tutti i costi. Se si dovesse presentare una buona occasione, è pronto a coglierla.”

L’attaccante argentino, arrivato nella scorsa stagione dal Girona, ha avuto un rendimento altalenante, ma ha dimostrato di avere buone qualità, tanto da attirare l’interesse di club sia in Europa che in Sud America. Tuttavia, la valutazione imposta dalla società biancoceleste rappresenta al momento un ostacolo difficile da superare, e questo complica ulteriormente le dinamiche del Calciomercato Lazio.

In sintesi, Castellanos non spinge per la cessione, ma rimane vigile su eventuali opportunità. La Lazio, dal canto suo, resta ferma sulle proprie richieste economiche, rendendo l’addio del giocatore improbabile senza un’offerta realmente convincente.

Il Calciomercato Lazio, dunque, resta in stand-by su questo fronte, ma nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare. Molto dipenderà dalle proposte che arriveranno e dalla volontà della società di modificare o meno la propria posizione. Nel frattempo, i tifosi restano col fiato sospeso.