Calciomercato Lazio, il consiglio di Cassano: prendere Jorginho

Antonio Cassano ha parlato del calciomercato della Lazio e su chi secondo lui la società capitolina dovrebbe puntare

Alla Bobo Tv l’ex giocatore, Antonio Cassano, ha parlato del mercato della Lazio, dicendo la sua su chi servirebbe alla società capitolina. Di seguito le sue parole

PAROLE– «Con questa squadra e altri 2/3 pezzi di un certo tipo, non per forza campioni da 50 milioni… Jorginho è in scadenza di contratto. Serve anche un altro difensore forte»