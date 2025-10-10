Calciomercato Lazio, Cardone a sorpresa: «Non escluso questa cessione». Le dichiarazioni del giornalista sulle cessione

Un mercato da finanziare con cessioni dolorose. La Lazio programma il futuro e, per farlo, deve prima di tutto “fare cassa”. Il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto a Radiosei, ha delineato le strategie del club, confermando il piano di vendere alcuni dei suoi gioielli ma aprendo anche a uno scenario a sorpresa che coinvolge l‘uomo del momento, Matteo Cancellieri.

Il Piano cessioni e l’ipotesi Cancellieri

Cardone ha prima di tutto affrontato il tema dello stadio, per poi concentrarsi sulle strategie di mercato, spiegando come la situazione di Cancellieri potrebbe cambiare le carte in tavola. «Flaminio? Mi sembra strano che Lotito non vada avanti perché ha speso dei soldi; che deve accelerare, è chiaro. L’idea è cedere Mandas e Isaksen per circa 35 milioni. Ma ci potrebbe essere anche un altro scenario: noi adesso ci stiamo innamorando di Cancellieri perché ha fatto due bellissime partite, ma allo stesso tempo chi può essere interessato a lui ha avuto garanzie: lui, al contrario di Isaksen, ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi se dovessero arrivare offerte e nel frattempo Isaksen tornasse a dare garanzie, penso che con Cancellieri un certo tesoretto lo potresti fare. Il blocco del mercato, unito al mancato accesso alle coppe, ha creato tutto questo caos. Ora tocchiamo con mano quanto sia essenziale per la Lazio ottenere risultati».

L’analisi di Cardone è lucida. Il piano A della società è quello di sacrificare Christos Mandas e Gustav Isaksen per un incasso complessivo di circa 35 milioni. Ma l’esplosione di Matteo Cancellieri ha creato un’alternativa tanto affascinante quanto dolorosa per i tifosi. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di altri club e, con un contratto più lungo rispetto a quello di Isaksen, il suo valore di mercato è potenzialmente più alto.

Secondo Cardone, se Isaksen dovesse tornare ai suoi livelli, la Lazio potrebbe trovarsi di fronte a un bivio: cedere il danese come da programma o monetizzare al massimo la forma smagliante di Cancellieri. Una situazione complessa, nata dalle difficoltà finanziarie acuite dal mercato bloccato e dal mancato accesso alle coppe. Come conclude il giornalista, ora più che mai, per la Lazio i risultati sportivi sono l’unica via per garantirsi un futuro sereno.