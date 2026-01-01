Calciomercato Lazio, Sarri può sorridere: la permanenza di quel giocatore rassicura i biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Basic molto sicuro di poter rimanere. Maurizio Sarri è soddisfatto

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata anche sul fronte rinnovi, e uno dei dossier più urgenti riguarda il futuro di Toma Basic. Da oggi, infatti, il centrocampista croato può legalmente firmare un pre-accordo con qualsiasi altro club, vista la scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno 2026. Una situazione che impone riflessioni rapide alla dirigenza biancoceleste, chiamata a evitare il rischio di perdere il giocatore a condizioni sfavorevoli.

Da tempo, negli uffici di Formello, esiste già una bozza per il prolungamento dell’accordo fino al 2028, come emerso nei mesi scorsi. Nel contesto del Calciomercato Lazio, però, le intenzioni devono ora tradursi in fatti concreti. Finché l’intesa non verrà messa nero su bianco, ogni scenario resta aperto e Basic rimane libero di valutare eventuali proposte provenienti dall’Italia o dall’estero.

Il nodo principale della trattativa riguarda l’ingaggio. La distanza tra la richiesta dell’entourage del centrocampista e l’offerta presentata dalla Lazio non è ampia, ma sufficiente a rallentare la chiusura dell’accordo. Proprio per questo motivo, le prossime settimane saranno decisive: limare questa forbice è fondamentale per arrivare a una firma che soddisfi entrambe le parti.

Nel panorama del Calciomercato Lazio, la questione Basic si inserisce in una strategia più ampia legata alla gestione dei contratti e alla sostenibilità economica. Il club biancoceleste vuole evitare situazioni di stallo prolungate e allo stesso tempo mantenere una struttura salariale equilibrata, senza rinunciare a giocatori utili alla rotazione della rosa.

Dal canto suo, Basic attende segnali chiari. Il croato non ha mai nascosto la volontà di sentirsi centrale nel progetto, oltre a ottenere un adeguamento economico coerente con il suo ruolo. Se l’accordo non dovesse arrivare in tempi brevi, il Calciomercato Lazio potrebbe improvvisamente arricchirsi di nuove voci, con altri club pronti ad approfittare della situazione.

Per questo motivo, a Formello sanno bene che il tempo stringe: la priorità è chiudere il rinnovo e blindare il futuro di Toma Basic prima che il mercato offra alternative difficili da ignorare.

