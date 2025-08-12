Calciomercato Lazio, l’annuncio di Pedullà: «È fatta per questa cessione». L’affare è chiuso, arriva la conferma del giornalista

La Carrarese mette a segno un importante colpo in prospettiva per il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club toscano ha raggiunto in questi minuti l’accordo definitivo con la Lazio per il trasferimento a titolo permanente del giovane difensore centrale Fabio Andrea Ruggeri.

Classe 2004, Ruggeri è un prodotto del vivaio biancoceleste, dove si è distinto fino a indossare la fascia di capitano della formazione Primavera. Il suo profilo è quello di un difensore moderno, abile nell’impostazione e dotato di una buona visione di gioco, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza della Carrarese a puntare su di lui per rinforzare la squadra che affronterà il difficile campionato cadetto.

Non si tratta di un esordio assoluto nella categoria per il giovane talento. Nella stagione appena conclusa, infatti, Ruggeri ha già maturato una significativa esperienza in Serie B, vestendo la maglia della Salernitana. Con i granata ha collezionato una ventina di presenze, dimostrando di poter reggere l’impatto con il calcio dei grandi e mettendo in mostra le sue qualità.

L’operazione, chiusa a titolo definitivo, rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti per la Carrarese, che si assicura un giovane di grande prospettiva già rodato per la categoria. Per Ruggeri, invece, si tratta di una nuova, fondamentale opportunità per consacrarsi e trovare continuità di rendimento in un progetto ambizioso, lasciando definitivamente il club che lo ha cresciuto per spiccare il volo nel calcio che conta.