Calciomercato Lazio, ancora viva l’ipotesi El Ghazi: i dettagli sull’esterno olandese, che potrebbe approdare in biancoceleste

Accostato alla Lazio da qualche giorno, continuano le voci che vedrebbero l’ex Mainz e Psv, Enwar El Ghazi, vicino al suo approdo in biancoceleste.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esterno olandese, svincolatosi dal club tedesco, potrebbe essere una vera occasione in questi ultimi giorni di mercato. Per il classe 95, infatti, potrebbe essere proposto un contratto di sei mesi con un’opzione per le prossime stagioni che scatterebbe solo in base alle presenze.