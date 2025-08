Calciomercato Lazio, ancora Fabiani: «Per Sarri vogliamo costruire una grande squadra e su Baroni...» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, parla il DS Fabiani: «Non ero in vacanza, ho affrontato situazioni personali gravi. Baroni uomo vero»

Il calciomercato Lazio entra nel vivo, ma il direttore sportivo Angelo Fabiani ha deciso di rispondere in modo diretto alle recenti critiche ricevute sui social e in parte dalla stampa. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Radio, affrontando temi importanti legati non solo alle sue recenti assenze, ma anche alla guida tecnica della squadra biancoceleste, con un riferimento sia all’attuale allenatore Marco Baroni che al predecessore Maurizio Sarri.

Fabiani ha aperto l’intervista con un chiarimento importante sulle sue recenti “assenze” durante una fase delicata del calciomercato della Lazio:

«Faccio una premessa doverosa. Sono una persona molto vicina a tutte le classi sociali e molto sensibile. Quando si insinua che sarei stato in vacanza, si manca di rispetto. In realtà, ho affrontato problemi familiari molto seri, tra cui malattie importanti. In quei giorni ho approfittato del mio compleanno per raggiungere la mia famiglia: non ci vedo nulla di male. L’accanimento nei miei confronti è stato inaccettabile».

Il DS ha risposto duramente a chi lo ha accusato di scarsa presenza nelle attività di mercato:

«Non consentirò mai a nessuno, soprattutto a chi si nasconde dietro profili fake o a certi ‘accattoni’ dell’informazione, di mettere in dubbio il mio operato. Chi fa il mio lavoro conosce il sacrificio che richiede, e spesso le trattative di calciomercato non si fanno sotto i riflettori, ma lontano dai riflettori».

Parlando del presente della Lazio, Fabiani ha espresso grande stima per l’allenatore Marco Baroni, fresco partente:

«Baroni è un uomo vero, concreto. Sa lavorare con i giovani, ha una mentalità molto moderna e un’idea chiara di calcio. È stato scelto proprio per la sua capacità di valorizzare il gruppo, e sono convinto che darà molto alla Lazio in questa nuova stagione».

Infine, un commento anche sull’ex allenatore Sarri:

«Maurizio ha dato tanto.Oggi siamo concentrati sul futuro e sul completare al meglio il calciomercato Lazio, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, giovane e motivata».

Con queste parole, Fabiani lancia un messaggio forte alla tifoseria e all’ambiente, chiedendo unità e pazienza in un momento chiave per la nuova era biancoceleste.