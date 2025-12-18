Calciomercato Lazio, Abbate sicuro sulla cessione di Mandas: «Ci si sta muovendo, anche se… Genoa in vantaggio per questo motivo. Dal Panathinaikos l’unica offerta»

Calciomercato Lazio, Abbate sicuro sulla cessione di Mandas. L’analisi del gironatalista de Il Messaggero sulle trattative attorno al portiere

La Lazio riflette sul futuro di Christos Mandas, portiere greco classe 2001 arrivato a Formello come profilo da valorizzare ma fin qui con pochissimo spazio in prima squadra. In vista del mercato di gennaio, prende corpo l’ipotesi di uno scambio di prestiti con il Genoa, che coinvolgerebbe anche Nicola Leali, portiere esperto dei rossoblù. Una possibilità concreta, sulla quale ha fatto chiarezza Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

La strategia della società biancoceleste è chiara: Mandas ha bisogno di continuità e di un contesto che gli permetta di giocare con regolarità. Al momento, alle spalle di Ivan Provedel, portiere titolare della Lazio e punto fermo del sistema di Maurizio Sarri, gli spazi sono inevitabilmente ridotti. Da qui la necessità di individuare una soluzione che consenta al giovane estremo difensore di crescere senza perdere valore.

Secondo quanto spiegato da Abbate, il Genoa è al momento il club più avanti nei dialoghi, grazie alla possibilità di costruire un’operazione a incastro che soddisfi entrambe le parti.

MANDAS – «Ci si sta muovendo sul fronte Mandas, anche se tutte le squadre lo vogliono in prestito. Per ora in vantaggio c’è il Genoa, con cui si farebbe uno scambio per sei mesi con Leali, mentre se vuoi venderlo si è presentato il Panathinaikos che è l’unica che ti offrirebbe una cifra intorno ai 10 milioni»