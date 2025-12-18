Mandas Lazio, si apre l’asta per il portiere greco? Altre due squadre si sono inserite nella corsa per gennaio. I dettagli

Mandas Lazio, anche Torino e Verona sulle tracce del portiere greco. I biancocelesti confermano la valutazione intorno ai 10 milioni

Il futuro di Mandas è sempre più al centro delle discussioni in vista della sessione invernale di mercato. Christos Mandas rappresenta infatti uno dei profili più interessanti in uscita dalla rosa biancoceleste, soprattutto considerando la situazione attuale tra i pali. Con Ivan Provedel confermato titolare inamovibile da Maurizio Sarri, lo spazio per il giovane portiere greco è stato ridotto al minimo: una sola presenza stagionale, arrivata in Coppa Italia, troppo poco per un giocatore che ambisce a crescere e trovare continuità.

Per questo motivo, il tema Mandas è destinato a diventare sempre più caldo nelle prossime settimane. L’estremo difensore classe 2001 è pronto a lasciare la Capitale già a gennaio, con l’obiettivo di accumulare minuti e dimostrare il proprio valore. La Lazio, dal canto suo, è consapevole del potenziale del giocatore ma non vuole privarsene a cuor leggero, valutando attentamente le proposte che arriveranno.

Tra i club maggiormente interessati a Mandas c’è il Genoa. I rossoblù hanno avviato contatti con la dirigenza biancoceleste per uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe anche Nicola Leali, soluzione che avrebbe trovato il gradimento di Sarri. L’operazione consentirebbe alla Lazio di mantenere il controllo sul cartellino del greco, garantendogli allo stesso tempo maggiore spazio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Tuttavia, il Genoa non è l’unica squadra sulle tracce di Mandas. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche Verona e Torino starebbero monitorando con attenzione la situazione del portiere. In particolare, il club granata guidato da Paolo Vanoli (con Marco Baroni tra i profili dirigenziali apprezzati) starebbe vivendo un momento delicato nel reparto difensivo e avrebbe individuato in Mandas il profilo ideale per risolvere i problemi tra i pali. Il greco sarebbe in cima alla lista dei desideri del Torino, pronto a valutare un’operazione già a gennaio.

Dal canto suo, Mandas ha le idee chiare: vuole giocare. Che si tratti di un prestito o di una cessione definitiva, il portiere è deciso a cambiare aria pur di ritrovare continuità. La Lazio, però, fissa dei paletti ben precisi: la valutazione di Mandas non scende sotto i 10 milioni di euro. Una cifra che limita il numero dei potenziali acquirenti.

Nel caso in cui l’unica strada percorribile fosse la cessione a titolo definitivo, il Panathinaikos resterebbe in pole position. Il club greco, infatti, è attualmente l’unico disposto a soddisfare le richieste economiche della Lazio, rendendo il ritorno in patria una possibilità concreta per il futuro di Mandas.