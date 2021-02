Calciomercato Lazio: possibile acquisto last minute del club, obiettivo Antonino La Gumina della Sampdoria

Ultimo giorno di mercato, e Lazio attiva a sorpresa nella ricerca di un attaccante.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club del presidente Lotito sta trattando l’acquisto di Antonino La Gumina, in forza alla Sampdoria. L’intenzione in realtà sarebbe quella di girare il classe ’96 in prestito alla Salernitana. L’affare sarebbe da 6 milioni di euro. Ai doriani, tuttavia, servirebbero circa cinque milioni per riscattarlo prima dall’Empoli.