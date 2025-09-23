Calciomercato, la Juventus fa sul serio per Milinkovic: così l’ex Lazio può tornare in Italia a gennaio, c’è l’ostacolo ingaggio

Un flirt mai dimenticato, un filo che non si è mai spezzato del tutto e che ora potrebbe riannodarsi. Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente di moda per la Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Tuttosport, quello che per anni è stato un sogno di mercato potrebbe trasformarsi in una concreta opportunità già a gennaio. L’ex “Sergente” della Lazio avrebbe infatti manifestato la sua voglia di tornare in Serie A e la Juve è pronta a studiare l’assalto.

Milinkovic-Savic Juve: un discorso che si riapre

Dopo quasi tre anni trascorsi in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Hilal, Milinkovic-Savic avrebbe voglia di rimettersi in gioco nel calcio che conta, in un campionato competitivo come quello italiano che lo ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Questo desiderio, questo “feeling reciproco” con l’Italia, è la chiave che potrebbe riaprire un discorso con la Juventus che si era interrotto proprio al momento del suo trasferimento in Medio Oriente.

La Juventus, dal canto suo, è alla ricerca di un rinforzo di qualità e fisicità per il suo centrocampo, un reparto apparso a tratti un po’ corto nelle alternative in questo avvio di stagione. Il profilo del serbo è da sempre quello preferito dalla dirigenza: un giocatore totale, in grado di garantire gol, assist e una presenza fisica dominante in mezzo al campo. Per questo motivo, i bianconeri starebbero studiando la fattibilità di un assalto già nella finestra di mercato invernale, per regalare a Igor Tudor un uomo in più per puntare allo Scudetto.

L’ostacolo principale, come sempre, è di natura economica. Milinkovic-Savic percepisce all’Al-Hilal un ingaggio monstre da circa 20 milioni di euro a stagione, cifre che solo in Arabia possono permettersi. Per tornare alla Juve, il centrocampista dovrebbe accettare una netta riduzione del suo attuale stipendio, spalmando magari la cifra su un contratto pluriennale. Sarà proprio questo il nodo da sciogliere, ma l’apertura del giocatore e la necessità della Juve potrebbero creare le condizioni per un clamoroso ritorno di fiamma.