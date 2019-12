Calciomercato, l’Espanyol sogna l’arrivo di Jony a gennaio

Il tecnico Abelardo Fernández avrebbe contattato Jony per convincerlo a tornare in terra iberica già da gennaio

Tra Jony e la Lazio non c’è stata ancora la scintilla che abbia fatto scoccare l’amore fra le parti: l’esterno ha trovato poco spazio, ma quelle poche occasioni concessegli non sono state sfruttate al meglio.

Chi potrebbe trarre beneficio da questa situazione, sembrerebbe essere l’Espanyol ed il suo nuovo allenatore Abelardo Fernández. La società catalana non sta passando un buon momento nella Liga e l’innesto di una pedina d’esperienza come Jony potrebbe essere fondamentale per la risalita in campionato. Abelardo, secondo la versione spagnola di Goal.com, avrebbe già chiamato il suo pupillo per cercare di convincerlo ad accettare come minimo un prestito fino a giugno 2020: i due hanno lavorato insieme già allo Sporting Gijòn, Malaga ed Alavès e il rapporto è molto solido. La Lazio, d’altro canto, difficilmente si sbarazzerà del numero 22, visto che è l’unica alternativa reale a Lulic sulla fascia sinistra e contro il Cagliari sono arrivate risposte positive. Quindi, a meno che non arrivino proposte interessanti, Jony sarà ancora a disposizione di Inzaghi.