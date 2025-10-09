Cairo: «Rigore con la Lazio? Tutti mi dicono che non c’era… Ma tanto siamo abituati coi torti arbitrali». Le parole del presidente del Torino

Una difesa a spada tratta del suo allenatore e una frecciata al sistema arbitrale. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenendo al Festival di Trento, ha fatto il punto sull’avvio di stagione dei granata, blindando la posizione di Marco Baroni e tornando sul discusso pareggio contro la Lazio.

Partenza difficile e il rigore «che non c’era»

Cairo ha prima di tutto contestualizzato il rendimento della squadra, sottolineando la difficoltà di un calendario che non ha fatto sconti. Pur ammettendo qualche errore di approccio, ha visto segnali di crescita, macchiati però da un episodio che ancora brucia. «Il calendario è stato impegnativo, in 6 partite abbiamo affrontato 5 squadre che erano nelle prime 10 lo scorso anno. Credo che in alcune partite non ci sia stato l’atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti soprattutto nell’ultima partita finita purtroppo col pareggio finale che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati. Sono fiducioso, Baroni sta lavorando con impegno, tanti giocatori arrivati non erano al top ma stanno facendo passi in avanti».

Piena fiducia in Baroni

Il patron ha poi ribadito con forza la sua totale fiducia nel tecnico, spiegando la sua filosofia di gestione, che lo vede ancora più presente proprio nei momenti di difficoltà. «Baroni? Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi col Napoli. Siamo vicino all’allenatore, ci mancherebbe… La cosa che faccio sempre è che mi occupo maggiormente delle cose nelle fasi di partenza o quando c’è un intoppo. E’ importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo».

Le parole di Cairo sono un segnale forte e chiaro. Nonostante un avvio di stagione complicato, la società fa quadrato attorno al suo allenatore, proteggendolo dalle critiche e rinnovandogli la fiducia. Un patto solido per superare gli ostacoli, con la consapevolezza che la strada intrapresa, al netto dei risultati e dei presunti torti arbitrali, è quella giusta.