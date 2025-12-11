Cagni sulla Serie A: «Non faccio pronostici. Ma ci sono tre squadre favorite per lo Scudetto. Ecco chi sono»

Cagni ai microfoni di Sampnews24.com si è soffermato anche sulla lotta per lo Scudetto e non solo. Le parole dell’ex tecnico dei doriani

Intercettato in esclusiva dai microfoni di Sampnews24.com, Gigi Cagni si è soffermato anche sulla lotta per lo Scudetto e non solo.

Adesso saliamo di categoria e ci fermiamo in Serie A. Qual è il suo parere sulla lotta scudetto?

«Non faccio pronostici, non so chi vincerà perché al momento non c’è continuità al vertice. Però le squadre più attrezzate sono Inter e Napoli. Il Milan rappresenta invece una curiosità enorme: secondo me ci sarà dentro in questa corsa ma con un passo leggermente indietro rispetto alle due formazioni citate in precedenza. La formazione di Allegri dirà la sua».

Passiamo allo snodo salvezza. Il Cagliari di Pisacane ha le carte in regola per fare benissimo dopo la brillante vittoria con la Roma?

«Il Cagliari è una squadra con un allenatore nuovo che deve trovare le misure. È altalenante nel suo viaggio di Serie A, deve trovare una continuità. A me piace il suo stile di gioco: è una squadra che ha ritmo e dei giocatori di qualità. Anche Pisacane sta tirando fuori le sue esperienze da giocatore e quindi è da valutare a fine anno, ma secondo me riuscirà a fare un campionato di un certo tipo senza soffrire moltissimo, tenendo sempre conto del fatto che il nostro rimane sempre un torneo molto equilibrato». LEGGI L’ESCLUSIVA COMPLETA SU SAMPNEWS24.COM