Buffon rivela: «Futuro in MLS? Non c'è mai limite alla provvidenza...»

Il portiere del Parma Buffon ha parlato del suo futuro e dell’ipotesi di proseguire la carriera in MLS

Gianluigi Buffon, portiere del Parma e storico ex numero uno della Nazionale, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo futuro e dell’ipotesi di proseguire la carriera in MLS.

FUTURO IN MLS – «Non metto limiti alla provvidenza. Posso smettere tra un mese come fra dieci anni. Se sto bene, mi diverto e nelle cose che faccio ci sono delle motivazioni, vado avanti. Adesso ho uno stimolo fortissimo: riportare il Parma in Serie A. Per i tifosi e per il presidente Krause, che continua a investire»

STAGIONE – «Personalmente spero sia come l’ultima, almeno fino a febbraio. Per i primi 6-7 mesi ho dato risposte forti, poi ho avuto prima un infortunio e quindi una ricaduta: nel finale non ci sono praticamente mai stato. Stavolta vorrei mantenere lo stesso livello per undici mesi. Per la squadra, invece, deve essere la stagione del riscatto. Al di là del vincere o arrivare secondi o terzi, la cosa principale deve essere quella di dimostrare di essere squadra. Lo scorso anno in molte occasioni davamo segnali di non esserlo e non esiste niente di peggio. Dobbiamo tornare a competere»