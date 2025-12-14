Hanno Detto
Brocchi elogia la Lazio: «Vittoria voluta e cercata. Spirito di squadra incredibile. Noslin? E’ entrato in campo col piglio giusto, l’avevamo detto»
Brocchi elogia la Lazio. L’ex calciatore biancoceleste, oggi commentatore su Dazn, ha parlato così del match vinto contro il Parma
Seconda voce di Parma Lazio ai microfoni di DAZN, Cristian Brocchi, ex calciatore biancoceleste e oggi commentatore televisivo, ha analizzato con grande favore la prestazione della squadra di Maurizio Sarri. Un giudizio che mette al centro non solo la qualità tecnica, ma soprattutto la determinazione e il senso di gruppo mostrati dalla Lazio in una gara segnata dalla doppia inferiorità numerica.
La vittoria del Tardini rappresenta uno snodo importante della stagione biancoceleste, arrivata al termine di una partita durissima dal punto di vista emotivo e mentale. La Lazio ha saputo adattarsi ai momenti della gara, passando da una gestione tecnica iniziale a una prova di puro sacrificio e compattezza, senza mai perdere lucidità.
DETERMINAZIONE E SPIRITO DI SQUADRA – «Questa vittoria la volevano assolutamente, l’hanno cercata in tutti i modi. Prima con la qualità, poi con uno spirito di squadra veramente incredibile».
L’IMPATTO DI NOSLIN – «Noslin è entrato in campo col piglio giusto, l’avevamo detto. Ha risolto una partita che sicuramente darà una bella spinta anche per i prossimi appuntamenti».
News
Lazio, in quella parte del mondo sono tutti dalla parte di Basic. Ecco perché
Lazio, vittoria in nove uomini e polemiche arbitrali: dagli USA critiche al rosso di Basic La vittoria della Lazio al...
Provedel assoluto protagonista con la sua Lazio! La situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste
Provedel assoluto protagonista con la sua Lazio in quel di Parma. Ecco il punto sui biancocelesti La vittoria della Lazio...
Noslin e un futuro alla Lazio tutto da scrivere considerando quella che è stata l’ultima partita. Il punto
Lazio, Noslin risolve tutto. Cambi completamente ribaltati in vista di gennaio? La situazione non lascia dubbi La Lazio ritrova il...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.