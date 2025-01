Braga Lazio, Dia e Guendouzi non ci saranno: svelato il motivo della loro assenza

Braga Lazio, ecco il motivo dell’assenza dei due giocatori biancocelesti per la sfida di domani sera. I dettagli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio dovrà fare a meno di Matteo Guendouzi e Boulaye Dia per la sfida contro il Braga di domani. I due giocatori non hanno preso parte all’allenamento odierno per precauzione, nonostante non abbiano riportato infortuni gravi.

Lo staff medico sta monitorando la loro situazione, puntando a un recupero completo in vista del prossimo impegno di Serie A in programma contro il Cagliari nella serata di lunedì.