Bonanni analizza Lazio Bologna: «Espulsione Gila? Un po’ al limite, ma questo è il mio pensiero sulla partita dei biancocelesti. Ravaglia decisivo»

Bonanni analizza Lazio Bologna: le parole dell’ex centrocampista ed oggi opinionista sul match della 14a giornata di Serie A

Il pareggio per 1-1 tra Lazio e Bologna, deciso dai gol di Gustav Isaksen e Andreas Odgaard, ha lasciato diversi spunti di riflessione. Nel finale, la squadra di Maurizio Sarri è rimasta anche in dieci uomini per l’espulsione di Mario Gila, episodio che ha inevitabilmente condizionato gli ultimi minuti del match.

A commentare la sfida è stato Massimo Bonanni, ex centrocampista e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la prestazione biancoceleste.

SULL’ESPULSIONE DI GILA – «L’espulsione di Gila? È stata un po’ al limite, ma nel complesso penso che la Lazio abbia fatto un’ottima partita»

SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA –«Sono contento di ciò che sta facendo la squadra e ora deve proseguire per questa strada»

SU RAVAGLIA – «Ravaglia ha dovuto fare almeno tre parate decisive»