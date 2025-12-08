 Bonanni su Lazio Bologna: «Espulsione? Un po' al limite»
Connect with us

Hanno Detto

Bonanni analizza Lazio Bologna: «Espulsione Gila? Un po' al limite, ma questo è il mio pensiero sulla partita dei biancocelesti. Ravaglia decisivo»

Hanno Detto

Cuesta dopo Pisa Parma, in vista della Lazio: «Oristanio? Scelta più difficile che ho fatto in carriera. Infortuni? Bernabé e Benedyczak hanno avuto problemi fisici, ma...»

Hanno Detto

Adani sta con la Lazio, le sue parole sull'espulsione di Gila: «Fabbri è permaloso, in passato episodi peggiori non sanzionati! Anche al contrario»

Hanno Detto

Lazio Bologna, l'analisi di Bruno Giordano: «Tributo giusto per Immobile. Gila? Un gesto assurdo. Pellegrini? Del calcio non interessa più niente a nessuno»

Hanno Detto

Lazio, De Grandis: «La squadra mi sta piacendo davvero tanto. Molti calciatori sono in crescita. Su Nuno Tavares...»

Hanno Detto

Bonanni analizza Lazio Bologna: «Espulsione Gila? Un po’ al limite, ma questo è il mio pensiero sulla partita dei biancocelesti. Ravaglia decisivo»

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Bonanni
Bonanni

Bonanni analizza Lazio Bologna: le parole dell’ex centrocampista ed oggi opinionista sul match della 14a giornata di Serie A

Il pareggio per 1-1 tra Lazio e Bologna, deciso dai gol di Gustav Isaksen e Andreas Odgaard, ha lasciato diversi spunti di riflessione. Nel finale, la squadra di Maurizio Sarri è rimasta anche in dieci uomini per l’espulsione di Mario Gila, episodio che ha inevitabilmente condizionato gli ultimi minuti del match.

A commentare la sfida è stato Massimo Bonanni, ex centrocampista e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la prestazione biancoceleste.

SULL’ESPULSIONE DI GILA – «L’espulsione di Gila? È stata un po’ al limite, ma nel complesso penso che la Lazio abbia fatto un’ottima partita»

SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA –«Sono contento di ciò che sta facendo la squadra e ora deve proseguire per questa strada»

SU RAVAGLIA – «Ravaglia ha dovuto fare almeno tre parate decisive»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.