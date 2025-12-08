Espulsione Gila, cosa è successo per davvero considerando l’espulsione di ieri? La situazione in casa Lazio

Espulsione Gila: le conseguenze del rosso contro il Bologna. Il retroscena sull’accaduto in casa Lazio

L’Espulsione Gila è diventata uno dei temi più discussi dopo il pareggio tra Lazio e Bologna. L’episodio, avvenuto al minuto 78’, ha inevitabilmente condizionato il finale di gara e continua a far parlare di sé, soprattutto per le possibili conseguenze disciplinari che il difensore biancoceleste potrebbe affrontare. Questa mattina il Corriere dello Sport ha ricostruito nel dettaglio quanto accaduto, cercando di anticipare le decisioni del Giudice Sportivo.

L’Espulsione Gila nasce da un intervento in tackle su Castro: un fallo giudicato da ammonizione, e infatti Fabbri mostra inizialmente il cartellino giallo al centrale spagnolo. L’episodio sembrava destinato a chiudersi lì, ma la reazione immediata del giocatore ha complicato tutto. Dal labiale di Gila, infatti, si intuisce chiaramente un’espressione rivolta all’arbitro – “sei scarso, sei scarso” – che Fabbri non ha esitato a considerare come un insulto diretto. Da qui la decisione, inevitabile, di estrarre il cartellino rosso e sancire l’espulsione del difensore.

Il tema centrale ora riguarda le sanzioni che deriveranno da questa Espulsione Gila. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe comunque tirare un piccolo sospiro di sollievo: nonostante l’insulto, Gila potrebbe cavarsela con una sola giornata di squalifica e un’ammenda economica, saltando quindi sicuramente la sfida contro il Parma. Tuttavia, il precedente legato a Guendouzi non lascia la società completamente serena. Il centrocampista francese, infatti, rimediò due giornate di stop dopo aver rivolto parole pesanti all’arbitro Sozza, un caso che potrebbe essere considerato analogo.

Resta dunque da capire quale sarà la posizione definitiva del Giudice Sportivo, ma l’Espulsione Gila resta un episodio pesante sia per la partita sia per il cammino della Lazio, che rischia di perdere uno dei suoi difensori più utilizzati in un momento delicato della stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO