Bilancio Lazio 2025: approvazione prevista per settembre, via libera alla nuova stagione societaria. I dettagli

La S.S. Lazio ha ufficializzato, tramite comunicazione pubblicata sul sito della Borsa Italiana, la data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2025. Come riportato da Calcio e Finanza, il club biancoceleste ha reso note le tappe chiave del calendario societario relativo all’esercizio 2025/2026, che copre il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. L’approvazione del bilancio è attesa per la metà di settembre, segnando uno dei momenti più cruciali della governance sportiva e finanziaria del club.

Un passaggio strategico per il futuro del club

La formalizzazione del bilancio rappresenta una fase essenziale per la gestione delle attività economiche e sportive della Lazio. Questo documento, che fotografa l’andamento economico-finanziario dell’ultimo anno, costituisce la base per definire obiettivi, investimenti e strategie per la prossima stagione. In un contesto competitivo come quello della Serie A, una gestione oculata e trasparente è imprescindibile per garantire solidità e sostenibilità.

Riflessioni sul presente sportivo

Sul piano tecnico, la Lazio si prepara ad affrontare una stagione importante, guidata da Sarri, allenatore noto per il suo calcio reattivo e aggressivo. Dopo una chiusura di campionato interlocutoria, il tecnico avrà il compito di rilanciare la squadra puntando su giocatori chiave come Mattia Zaccagni, esterno offensivo dotato di grande tecnica e capacità di salto dell’uomo.

Calendario societario e prospettive

Secondo quanto comunicato, gli eventi societari pianificati seguiranno una roadmap ben definita. L’approvazione del bilancio segnerà l’avvio delle attività programmatiche, che includono eventuali operazioni di mercato, la definizione della rosa definitiva e l’organizzazione della stagione sportiva. Queste tappe saranno cruciali anche per attrarre investitori e consolidare la posizione del club nel panorama calcistico nazionale.

COMUNICATO – “La riunione del Consiglio di Gestione di approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2025 si terrà nel periodo compreso tra il 15 e il 22 Settembre 2025, – la riunione del Consiglio di Sorveglianza di approvazione del bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2024 si terrà nel periodo compreso tra il 1° e l’ 7 Ottobre 2025; – l’Assemblea annuale si terrà nel periodo compreso tra il 21 e il 28 Ottobre 2025; – la riunione del Consiglio di Gestione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 Dicembre 2025 si terrà nel periodo compreso tra il 1° e il 31 Marzo 2026“.