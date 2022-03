Biglietti Lazio Venezia, da oggi la vendita dei tagliandi: le info

Da oggi, lunedì 7 marzo, saranno messi in vendita i biglietti per Lazio-Venezia: tutte le info

Attraverso i proprio canali ufficiali, la Lazio ha comunicato che da oggi, lunedì 7 marzo, saranno messi in vendita i biglietti per il match contro il Venezia.

LE INFO – «La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi lunedi 7 marzo saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – VENEZIA in programma lunedi 14 marzo alle 20:45.

La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

Date e orari della vendita:

Dalle ore 16:00 di lunedi 7 marzo fino alle ore 20:45 di lunedi 14 marzo».

SETTORI E PREZZI: