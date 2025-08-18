Biglietti Lazio Verona, ecco tutte le informazioni sui ticket del match - Lazio News 24

Biglietti Lazio-Hellas Verona: vendita aperta dal 21 agosto, tutte le info

La Lazio ha ufficialmente annunciato che dalle ore 12:00 di giovedì 21 agosto partirà la vendita dei biglietti per la partita di campionato di Serie A contro l’Hellas Verona. L’incontro, molto atteso dai tifosi biancocelesti, si giocherà domenica 31 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Questa sfida rappresenta un momento importante per la Lazio, che vuole iniziare la stagione con il piede giusto davanti al proprio pubblico. La società ha quindi reso disponibili tutte le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi, affinché i tifosi possano organizzarsi per sostenere la squadra in questo primo appuntamento casalingo.

I biglietti per la partita Lazio-Hellas Verona potranno essere acquistati sia online, tramite il circuito ufficiale Vivaticket, sia presso i punti vendita autorizzati sparsi sul territorio. La società invita i tifosi a privilegiare l’acquisto online per evitare lunghe code e assicurarsi i posti migliori in curva, tribuna o distinti.

La Lazio ribadisce inoltre che i prezzi dei biglietti rimangono accessibili per tutte le fasce di tifosi, con tariffe dedicate a giovani, donne e over 65, per favorire la presenza di un pubblico numeroso e caloroso. La società ha anche comunicato che saranno rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti allo stadio, per garantire un’esperienza serena e divertente a tutti gli spettatori.

Per chi è abbonato alla stagione della Lazio, sarà prevista una prelazione esclusiva, che consentirà di confermare il proprio posto per la partita contro l’Hellas Verona prima dell’avvio della vendita libera. Questa opportunità, molto apprezzata dai supporter biancocelesti, permetterà loro di non perdere la possibilità di assistere all’incontro senza rischiare di rimanere senza biglietto.

Il match contro l’Hellas Verona arriva in un momento cruciale per la Lazio, che ha voglia di riscattarsi dopo una stagione passata a rincorrere risultati importanti. I tifosi biancocelesti sono pronti a riempire lo Stadio Olimpico per spingere la squadra verso una nuova stagione ricca di soddisfazioni.

Per tutte le informazioni aggiornate sulla vendita dei biglietti della Lazio, il club invita a consultare regolarmente il sito ufficiale e i canali social, dove saranno comunicati eventuali cambiamenti o promozioni dell’ultimo minuto.