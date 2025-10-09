Bielorussia Danimarca 0-6: come è andata la partita di Isaksen. Più di un’ora di gioco per l’esterno della Lazio

Un’esibizione di forza devastante. La Danimarca travolge la Bielorussia con un tennistico 6-0, in una partita di qualificazione mondiale che ha visto come protagonisti assoluti i talenti che militano nel nostro campionato. In una serata di festa per i danesi, arriva una buona notizia anche per la Lazio: Gustav Isaksen, schierato titolare, ha offerto una prestazione solida e convincente.

Il laziale è partito dal primo minuto, rimanendo in campo per 64 minuti e contribuendo alla manovra offensiva di una squadra apparsa in totale controllo fin dall’inizio. La sua è stata una prova di qualità e sacrificio, prima di lasciare il posto ad Anders Dreyer, che pochi minuti dopo il suo ingresso ha trovato la via del gol.

Ma il mattatore assoluto della serata è stato l’attaccante del Napoli, Rasmus Højlund. Il bomber ha confermato il suo stato di grazia eccezionale, siglando un’altra doppietta e continuando la sua incredibile striscia realizzativa tra club e nazionale. A completare il tabellino, la doppietta del subentrato Dreyer e le reti di Dorgu e Froholdt.

Per Isaksen, la partita è un’iniezione di fiducia. Sebbene non sia entrato nel tabellino dei marcatori, aver giocato più di un’ora da titolare in una nazionale così competitiva è un segnale importante per Maurizio Sarri. L’esterno ha dimostrato di essere in ottima condizione fisica e di aver assimilato i meccanismi di una squadra di alto livello. La speranza, in casa Lazio, è che possa portare con sé questo slancio positivo al rientro dalla sosta, per diventare finalmente quel giocatore capace di spaccare le partite che tutti a Formello si aspettano.