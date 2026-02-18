Bianchessi in trattativa con il Bologna: il ritorno in Serie A dell’ex Lazio è vicino

Bianchessi avvia le trattative con il Bologna: l’ex responsabile del settore giovanile di Lazio e Milan potrebbe iniziare una nuova avventura

Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile di Milan, Lazio e Monza, è vicino al ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il dirigente è in trattativa con il Bologna, dove potrebbe ricoprire un ruolo nel vivaio rossoblù. Le parti sono in contatto e presto potrebbero arrivare novità sulla nuova esperienza di Bianchessi nel massimo campionato italiano.

Bianchessi, un lungo percorso nel calcio giovanile

Bianchessi, cremonese di nascita, ha avuto una carriera lunga e significativa nel calcio giovanile italiano. È stato Responsabile del Settore Giovanile della Lazio dal 3 luglio 2017, dove ha gestito le scuole calcio e le squadre agonistiche fino alla categoria U16. Durante il suo periodo nella capitale ha cercato di migliorare il settore giovanile, affrontando sfide dovute a scarsi investimenti nella formazione di base da parte della società.

Nel corso della sua carriera, Bianchessi ha ricoperto ruoli di grande importanza anche in altre squadre. È stato per tre stagioni al Brescia, quindici anni all’Atalanta come responsabile dello scouting e dieci anni al Milan con lo stesso ruolo. Alcune delle sue scoperte più importanti includono Gianluigi Donnarumma, Manuel Locatelli, Mattia Caldara, Andrea Conti e Manolo Gabbiadini.

Bianchessi ed il passaggio al Monza e l’addio alla Lazio

Nel 2023, Bianchessi ha lasciato la Lazio, risolvendo consensualmente il contratto per motivi personali e per riavvicinarsi alla famiglia in Lombardia. Ad aprile, dopo aver concluso la sua esperienza romana, ha firmato con il Monza come nuovo responsabile delle giovanili, su forte volere di Adriano Galliani, con il quale aveva già collaborato ai tempi del Milan. In Monza, ha continuato il suo lavoro di riorganizzazione del settore giovanile, portando anche risultati positivi.

Nel suo messaggio di addio alla Lazio, Bianchessi ha espresso gratitudine verso la società, il presidente Claudio Lotito, i collaboratori, i tecnici e le famiglie dei calciatori, augurando il meglio alla società e alla “famiglia Lazio”.

Un possibile ritorno in Serie A con il Bologna

Ora, con il Bologna, Bianchessi potrebbe tornare a lavorare ai massimi livelli, portando la sua vasta esperienza e conoscenza del settore giovanile. Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo impulso per il proprio vivaio e Bianchessi potrebbe essere la figura giusta per guidare questa transizione, come già fatto in passato in altre importanti realtà calcistiche italiane.

Se l’accordo con il Bologna dovesse concretizzarsi, Bianchessi sarebbe pronto per una nuova avventura nel calcio italiano, continuando il suo impegno nella crescita dei giovani talenti.