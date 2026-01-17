Belahyane resta in uscita: tre club monitorano il giocatore della Lazio

Reda Belahyane, centrocampista della Lazio, è considerato in uscita in questa sessione di calciomercato. Ecco cosa filtra sull’ex Hellas Verona

Il futuro di Reda Belahyane appare sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista è considerato fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e rientra tra i profili individuati dalla dirigenza biancoceleste come sacrificabili in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio ha fissato il prezzo di partenza intorno ai 10 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un giocatore giovane, con margini di crescita, ma che non ha trovato spazio nelle gerarchie dell’allenatore toscano.

Calciomercato Lazio, Belahyane fuori dal progetto di Sarri

Nel sistema di gioco di Sarri, basato su tempi di gioco rapidi, qualità nel palleggio e letture tattiche precise, Belahyane non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile. Nonostante alcune presenze sporadiche, il centrocampista non ha mai realmente convinto lo staff tecnico, finendo progressivamente ai margini delle rotazioni. Da qui la decisione condivisa tra area tecnica e dirigenza di inserirlo nella lista dei partenti.

Calciomercato Lazio, Belahyane seguito in Serie A e all’estero

Il profilo del centrocampista ha comunque attirato l’attenzione di diversi club. In Serie A si sono mossi Torino e Cremonese, entrambe alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. All’estero, invece, resta vigile l’interesse del Nizza, che segue il giocatore con attenzione ma senza aver ancora presentato un’offerta ufficiale.

Calciomercato Lazio, Belahyane e la strategia biancoceleste

La possibile uscita di Belahyane si inserisce in un piano più ampio di razionalizzazione della rosa. Liberare spazio e risorse consentirebbe alla Lazio di intervenire su profili più funzionali alle idee di Sarri, in particolare a centrocampo, dove il club valuta innesti con caratteristiche più adatte al suo calcio.

La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve: con una valutazione già definita e più club alla finestra!

