Bazzani sicuro: «Baroni? L’anno scorso ha fatto buone cose. Le parole di Sarri sono state giuste, ci devi credere, fare quadrato»

Bazzani: «Baroni? L’anno scorso ha fatto buone cose. Le parole di Sarri sono state giuste, ci devi credere, fare quadrato». Le dichiarazioni

SU BARONI E SARRI – «L’anno scorso ha fatto buone cose, si è un po’ persa nel girone di ritorno, trovando poca continuità. Non raggiungere le coppe è stato pesante. Le parole di Sarri sono state giuste, ci devi credere, fare quadrato. Allenarsi pienamente in settimana è un vantaggio dal punto di vista tattico. Con Baroni ha fatto buone cose ma era un calcio molto dinamico, con Sarri è diverso. Poterci lavorare di più può innalzare il livello tattico di squadra. La garanzia è un Sarri motivato»