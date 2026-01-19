Connect with us

Hanno Detto

Baturina nel post partita di Lazio Como: «Molto felice per il gol. Il Sogno Europeo? Ecco cosa penso…»

Published

38 minuti ago

on

By

Image Photo928833
Dc Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Martin Baturina

Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match della 21esima giornata contro la Lazio di Sarri

Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match valido per la 21esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri Le sue parole rilasciato per DAZN:

GOL FATTO «Si sono molto felice per avere fatto il gol più veloce del Como quest’anno, sono stato un po’ fortunato».

CRESCITA E SOGNO EUROPEO «Si sto crescendo molto bene, penso solo a giocare e cresco insieme a tutta la squadra e allo staff attorno a me. Il sogno europeo? No non pensiamo a questo, noi pensiamo ga partita dopo partita, poi si vedra’ a fine stagione.».

LEGGI ANCHE: Mandas verso il Bournemouth: il portiere della Lazio pronto a fare il salto in Premier League

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×