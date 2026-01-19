Baturina nel post partita di Lazio Como: «Molto felice per il gol. Il Sogno Europeo? Ecco cosa penso…»

Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match della 21esima giornata contro la Lazio di Sarri

Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match valido per la 21esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri Le sue parole rilasciato per DAZN:

GOL FATTO – «Si sono molto felice per avere fatto il gol più veloce del Como quest’anno, sono stato un po’ fortunato».

CRESCITA E SOGNO EUROPEO – «Si sto crescendo molto bene, penso solo a giocare e cresco insieme a tutta la squadra e allo staff attorno a me. Il sogno europeo? No non pensiamo a questo, noi pensiamo ga partita dopo partita, poi si vedra’ a fine stagione.».

