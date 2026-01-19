Hanno Detto
Baturina nel post partita di Lazio Como: «Molto felice per il gol. Il Sogno Europeo? Ecco cosa penso…»
Baturina, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match valido per la 21esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri Le sue parole rilasciato per DAZN:
GOL FATTO – «Si sono molto felice per avere fatto il gol più veloce del Como quest’anno, sono stato un po’ fortunato».
CRESCITA E SOGNO EUROPEO – «Si sto crescendo molto bene, penso solo a giocare e cresco insieme a tutta la squadra e allo staff attorno a me. Il sogno europeo? No non pensiamo a questo, noi pensiamo ga partita dopo partita, poi si vedra’ a fine stagione.».
