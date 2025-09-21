Basic reintegrato nelle liste Lazio? Cosa può succedere dopo il derby - Lazio News 24

Basic reintegrato nelle liste Lazio? Cosa può succedere dopo il derby vista l’emergenza a centrocampo tra infortuni e squalifiche

Non solo la delusione per la sconfitta. Il derby perso contro la Roma lascia in eredità alla Lazio di Maurizio Sarri strascichi pesantissimi, trasformando la vigilia della trasferta contro il Genoa in una vera e propria emergenza, soprattutto a centrocampo.

Il reparto nevralgico del gioco biancoceleste si presenterà alla sfida di Marassi letteralmente decimato. Le espulsioni rimediate nel finale infuocato del derby da Belahyane e Guendouzi si traducono in squalifiche automatiche che priveranno il tecnico di due uomini chiave. A questo si aggiungono le condizioni fisiche precarie di Nicolò Rovella, uscito malconcio dalla stracittadina, e di Dele-Bashiru, non ancora al meglio della forma. Con quattro centrocampisti su cinque potenzialmente fuori causa, le opzioni a disposizione di Sarri sono ridotte all’osso.

In questo scenario di totale difficoltà, durante la conferenza stampa post-partita, ha preso corpo un’ipotesi a sorpresa, fino a poche ore fa impensabile: il reintegro nella lista per la Serie A di Toma Bašić, centrocampista croato attualmente ai margini del progetto tecnico. Interrogato sulla possibilità, Sarri ha aperto la porta a questa eventualità. Le sue dichiarazioni sono state laconiche ma cariche di significato: «Può darsi sicuramente, mi sembra che abbiamo due slot. È un’eventualità da prendere in considerazione».

Queste parole confermano che non si tratta di una semplice suggestione. Il riferimento ai “due slot” liberi in lista dimostra come lo staff tecnico stia già valutando la fattibilità dell’operazione. Per Bašić, potrebbe trattarsi di una clamorosa e inaspettata occasione per rientrare nelle rotazioni. L’emergenza costringe Sarri a esplorare ogni soluzione, anche quelle che sembravano ormai archiviate.