Basic in zona mista: «Sono contentissimo. Sarri chiaro con me, mi aveva già avvertito che…». Le parole del centrocampista della Lazio

Da esubero a protagonista, da escluso a salvatore della patria. La notte di Marassi ha segnato la clamorosa rinascita di Toma Bašić, l’uomo che non ti aspetti, diventato l’eroe di una Lazio in piena emergenza. Chiamato da Sarri a tamponare una falla in un centrocampo decimato, il croato ha risposto con una prestazione di sostanza e personalità, ripagando la fiducia e guidando la squadra a una vittoria fondamentale.

A fine partita, in zona mista, Bašić ha raccontato con gioia ed emozione una serata che per lui ha il sapore della rivincita, ma il suo primo pensiero è andato al gruppo. «Sono contentissimo perché la squadra ha fatto un bel lavoro, non era facile trovare la vittoria dopo questo periodo. Siamo contentissimi. Tre punti importantissimi, guardiamo solo avanti».

Il suo reintegro in lista è stato una sorpresa per molti, ma non per lui. Il centrocampista ha svelato come il rapporto con Sarri sia sempre stato basato sulla chiarezza, e di come si sia preparato in silenzio per farsi trovare pronto a questa chiamata. «Rapporto con Sarri? Era tutto chiaro, mi aveva detto che poteva succedere una cosa così. Io ero pronto, ho lavorato sempre perché quando sei un professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non puoi superare. Ora sono qui, sono contento. Non voglio parlare tanto di me, ma della squadra che può fare tanto. Sabato c’è il Torino, vediamo».

Infine, Bašić ha confermato come la vittoria di Genova sia nata dalla rabbia e dal confronto seguito alla sconfitta nel derby, un momento di rottura che la squadra ha saputo trasformare in un punto di ripartenza. «Dopo il derby tutti abbiamo parlato tra noi, c’è stata una riunione e tutti hanno capito la situazione. Non era facile questa settimana, ma ognuno di noi quando fa il suo lavoro al 100% succede questo. A chi la dedico? Alla mia famiglia, agli amici e alla mia ragazza. Sono contentissimo».

Le sue parole e la sua prestazione sono una doppia, grande notizia per la Lazio: non solo Sarri ha ritrovato un centrocampista affidabile, ma l’intero ambiente ha scoperto un professionista esemplare, simbolo perfetto della voglia di riscatto biancoceleste.