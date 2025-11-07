 Barsotti in esclusiva a CagliariNews24: «I giocatori sono ragazzi normali, soprattutto in Serie A. Sul campionato dico questo»
Connect with us

Hanno Detto

Barsotti in esclusiva a CagliariNews24: «I giocatori sono ragazzi normali, soprattutto in Serie A. Sul campionato dico questo»

Hanno Detto

Casadei, dopo il tira e molla di mercato tra Lazio e Toro, svela: «Rifarei la scelta del Torino: ribadisco che è il club perfetto per me»

Hanno Detto

Lazio, Maffei: «I biancocelesti hanno dimostrato di saper soffrire e di essere una squadra. Sul mercato...»

Hanno Detto

Mattei analizza: «La Lazio rischia di chiudere a -40 milioni. Una società del genere non può ricavare, fatturare, queste cifre: Lotito deve spiegare perché...»

Hanno Detto

Inter Lazio, Ballotta commenta la sfida tra le sue ex squadre: «Biancocelesti in crescita, ma i nerazzurri restano superiori. Sarri si è calato nella situazione e sta lavorando bene»

Hanno Detto

Barsotti in esclusiva a CagliariNews24: «I giocatori sono ragazzi normali, soprattutto in Serie A. Sul campionato dico questo»

Lazio news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Foto Instagram Giovanni Barsotti e1762529100999

Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha parlato in esclusiva a CagliariNews24: ecco le sue dichiarazioni

Giovanni Barsotti ha concesso oggi un’intervista esclusiva a Cagliarinews24 in vista della sfida dell’11ª giornata di Serie A 2025-2026. Il bordocampista di DAZN, atteso nel weekend sul campo per raccontare il match tra Como e Cagliari, ha toccato diversi temi legati alla partita e non solo.

Lavorare come bordocampista ti dà la possibilità di vivere a stretto contatto con i giocatori e non solo. Com’è vivere la Serie A a pochi metri dal campo? Che sensazioni si provano?

«Ti si appiccica addosso la partita. A volta, nei finali di gara, sono agitato, tremo come un tifoso e non so per cosa, visto che non tifo. E’ semplicemente l’adrenalina che ti entra dentro. I giocatori sono ragazzi normali, soprattutto in Serie A, perché chi arriva in Serie A ci arriva perché non è un montato. Poi chiaro: c’è della differenza percepita con loro e si sente nell’aria, non è che sei uno alla pari. Però è meno strano di quello che si possa pensare».

Dopo le fasi iniziali il campionato entra nel vivo, chi vedi favorito per la vittoria finale? Tra chi pensi che sarà la lotta fino alla fine?

«Quest’anno è il più bello degli ultimi non so quanti anni, ve lo dico. Secondo me arriviamo alle ultime 3 giornate con 3 o 4 squadre che possono vincerlo. Napoli, Inter, Milan, Juve, Roma. Una di queste cinque si perde. Un’altra sarà un po’ più indietro. Ma in 3 secondo me arrivano alla fine che possono farcela. Sarà pazzesco».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA A BARSOTTI SU CAGLIARINEWS24

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.