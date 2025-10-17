 Baroni torna su Lazio Torino: «Abbiamo parlato dopo la gara perché poi in tanti sarebbero andati in Nazionale. Avevamo segnato fatto questo...»
Lazio, l'ex Crespo ha nostalgia dell'Italia: «Il mio sogno? Allenare una squadra europea. Anzi italiana. Sarebbe chiusura di un cerchio»

Lazio, Fiore su Lotito: «Troppa confusione. Alla squadra serve questo giocatore»

Lazio, Oddi non ha dubbi: «Atalanta favorita. Fra i biancocelesti c'è un calciatore che può fare la differenza»

Calciomercato Lazio, Giordano: «Insigne alla Lazio? Ecco cosa penso. È un'altra storia rispetto a Bernardeschi»

Baroni torna a parlare di Lazio Torino: «Abbiamo parlato dopo la gara perché in tanti sarebbero andati in Nazionale». Le dichiarazioni

Archiviata la sosta per le Nazionali, Marco Baroni deve già concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Il calendario di Serie A propone infatti una sfida di grande fascino: Torino–Napoli. Domani alle 18 i granata ospiteranno i Campioni d’Italia allo Stadio Olimpico Grande Torino, in uno dei match più attesi della settima giornata.

Alla vigilia della partita, il tecnico piemontese ha parlato in conferenza stampa, presentando una gara che si preannuncia intensa e ricca di spunti. Ecco un estratto:

Ha lavorato sulla testa dei giocatori dopo quella ingenuità che ha portato il pareggio con la Lazio? 
«Abbiamo parlato dopo la gara perché poi in tanti sarebbero andati in Nazionale. Avevamo segnato da poco. E’ chiaro che è stata una situazione particolare (il pallone perso da Dembele che ha portato al fallo di rigore di Coco da cui è nato il pareggio della Lazio, ndr), anche dal punto di vista adrenalinico. Sono delle cose che non dobbiamo ripetere e che stiamo lavorando per eliminarli. Sono quei pezzettini che ancora ci penalizzano in maniera incredibile rispetto al valore della prestazione che la squadra aveva messo in campo»

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BARONI SU CALCIONEWS24

