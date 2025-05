Baroni a DAZN: «Quarto posto? Sapevamo di questa difficoltà, ma vogliamo finire al meglio e finire la prossima partita nel nostro stadio»

Condividi via email

Baroni a DAZN, le parole del tecnico biancoceleste sulla sfida di San Siro di ieri giocata contro l’Inter: le parole dell’allenatore

Nella serata di ieri c’è stato spazio anche per le dichiarazioni di Baroni a DAZN a seguito dell’entusiasmante partita giocata a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza esclusione di colpi e, alla fine, si sono dovute anche dividere la posta in palio.

Il pareggio per 2-2 tra Lazio e Inter ha lasciato un sapore agrodolce per i biancocelesti che ora dovranno sperare nell’ultima gara per qualificarsi alla prossima Champions League. Ecco le parole del tecnico a DAZN a seguito del triplice fischio del match:

COMMENTO – «Io sono orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una grande partita con mobilità, buona gestione della palla. Contro l’Inter si patiscono le palle inattive perché ha fisicità e giocatori che sanno mettere la palla dove vogliono, ho cercato anche di mettere più centimetri. Ho chiesto alla squadra di fare una prova di personalità, dal punto di vista tecnico e fisico, di grande mentalità e di tenuta mentale.»

QUARTO POSTO – «Il quarto posto? Sapevamo di questa difficoltà, ma vogliamo finire al meglio e finire la prossima partita nel nostro stadio e poi vediamo che succede. Io sono abituato a lavorare a testa bassa, ho cercato di creare un’identità forte e l’abbiamo ottenuta, questo è quello che mi interessa.»