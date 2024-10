Baroni a LSC: «Avevo chiesto MATURITA’ ai ragazzi e sono SODDISFATTO su Pedro invece dico QUESTO»

Baroni, il tecnico biancoceleste al termine della partita vinta in rimonta contro l’Empoli rilascia a caldo queste sue considerazioni a lsc

Al termine della partita vinta in rimonta contro l’Empoli, ai microfoni di LSC il tecnico della Lazio Baroni interviene a caldo e analizzando la vittoria e non solo rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – I complimenti sono solo per la squadra, avevo chiesto una prova di maturità e compattezza contro un avversario difficile. Ce la siamo complicata di più per responsabilità del campo, c’è stata questa scivolata di Provedel e quindi andare sotto e sbagliare il rigore ci abbiamo messo tutto. Meglio che sia andata così, volevamo solo vincere. La squadra si è spesa, complimenti veramente ai ragazzi. Noi dobbiamo essere affamati, facciamo un lavoro meraviglioso. Si gioca per i tifosi, è la cosa più bella. Noi dobbiamo allenarci e giocare con ferocia in ogni gara

PEDRO – Pedro? Sta bene, lavora per questo. Deve stare sereno ha una grande condizione, gli diamo le giuste chance. Sa che è importante, per me è un titolare e allungherà di più la sua carriera. Sicuro

Purtroppo sono partite che nascono anche male, la squadra l’ha sempre condotta con personalità. C’è stato un momento in cui ci siamo innervositi, tra primo e secondo tempo ho riportato ai ragazzi lucidità. Dovevamo giocare come sappiamo fare, complimenti ai ragazzi

SOSTA – Sosta? La facciamo per recuperare, mettiamo dentro del lavoro. Aspettiamo i ragazzi che rientrano e ci prepariamo affrontare queste 7 gare in 21 giorni