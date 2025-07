Avellino Lazio, sorrisi e applausi: Criscitiello e quel siparietto virale con Sarri al Memorial – VIDEO

Avellino Lazio, sorrisi e applausi nella serata di ieri: Criscitiello e quel siparietto virale con Sarri al Memorial – VIDEO

Al termine dell’amichevole disputata tra Lazio e Avellino, conclusasi con una vittoria di misura per 1-0 in favore della formazione capitolina, si è verificato un momento distensivo e particolarmente significativo a bordocampo. L’incontro, che ha visto i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, allenatore di lunga esperienza con un passato importante alla Juventus e al Chelsea, affrontare la compagine irpina in un test estivo, ha assunto anche un valore umano e affettivo grazie a un gesto condiviso sui social.

A immortalare la scena è stato Michele Criscitiello, noto giornalista sportivo e direttore di Sportitalia, che ha pubblicato un breve video sul proprio profilo social. Nel filmato, Criscitiello si avvicina a Sarri e lo saluta con cordialità, scambiando alcune battute tra sorrisi sinceri. Il clima rilassato è il frutto della partecipazione dell’allenatore toscano al terzo Memorial Criscitiello, iniziativa nata per ricordare il padre del giornalista, scomparso alcuni anni fa.

Nel post condiviso, Criscitiello ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: “Grazie Maurizio per esserci stato ancora una volta. Un gesto che vale più di tante parole”, ha scritto, sottolineando il significato personale e professionale della presenza di Sarri all’evento commemorativo.

L’amichevole tra Lazio e Avellino, oltre a rappresentare un momento di preparazione atletica per entrambe le squadre in vista della prossima stagione calcistica, si è trasformata in un’occasione per ribadire quanto il calcio possa anche essere strumento di memoria, rispetto e comunità. Il Memorial Criscitiello sta ormai diventando un appuntamento tradizionale del precampionato, in grado di coniugare sport e valori familiari.