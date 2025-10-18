 Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Juric e Sarri
Connect with us

News

Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Juric e Sarri

News

Mancini, l'ex Lazio torna in panchina? La Serie A sembra ormai lontana, l'ex ct contattato da un altro club! Tutti i dettagli

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

News

Atalanta Lazio, i convocati di Juric per la sfida contro i biancocelesti di Sarri: la lista completa dei nerazzurri

Campionato News

Atalanta-Lazio: come vedere il match in tv e streaming

News

Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Juric e Sarri

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Atalanta Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Juric e Sarri per la sfida di Serie A. Sarri studia le mosse giuste

Il campionato riparte e la Lazio si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. L’emergenza infortuni a Formello, però, non accenna a diminuire: oltre a Rovella e Dele-Bashiru, Maurizio Sarri dovrà rinunciare anche a Castellanos, fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per circa un mese e mezzo.

Nonostante le assenze, il tecnico biancoceleste è orientato a confermare il 4-3-3. Davanti a Provedel, l’unico dubbio riguarda la fascia destra, con Marusic – pienamente recuperato – favorito su Lazzari. A completare la linea difensiva ci saranno Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, mentre in panchina troverà posto Hysaj. Ancora indisponibile Pellegrini, alle prese con il problema al ginocchio accusato contro il Genoa.

A centrocampo rientra Guendouzi dopo le due giornate di squalifica rimediate nel derby: con lui agiranno Cataldi e Basic, mentre Belahyane e Vecino – finalmente recuperato – partiranno dalla panchina.

In attacco l’unica certezza è Cancellieri sulla corsia destra. A sinistra resta aperto il ballottaggio tra Pedro, Noslin e Zaccagni, con lo spagnolo in leggero vantaggio. Zaccagni, però, ha bruciato le tappe e potrebbe sorprendere con un rientro immediato. Al centro dell’attacco spazio a Dia, ristabilito dopo il problema alla caviglia.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. All.: Sarri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.