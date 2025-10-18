Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Juric e Sarri

Atalanta Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Juric e Sarri per la sfida di Serie A. Sarri studia le mosse giuste

Il campionato riparte e la Lazio si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. L’emergenza infortuni a Formello, però, non accenna a diminuire: oltre a Rovella e Dele-Bashiru, Maurizio Sarri dovrà rinunciare anche a Castellanos, fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per circa un mese e mezzo.

Nonostante le assenze, il tecnico biancoceleste è orientato a confermare il 4-3-3. Davanti a Provedel, l’unico dubbio riguarda la fascia destra, con Marusic – pienamente recuperato – favorito su Lazzari. A completare la linea difensiva ci saranno Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, mentre in panchina troverà posto Hysaj. Ancora indisponibile Pellegrini, alle prese con il problema al ginocchio accusato contro il Genoa.

A centrocampo rientra Guendouzi dopo le due giornate di squalifica rimediate nel derby: con lui agiranno Cataldi e Basic, mentre Belahyane e Vecino – finalmente recuperato – partiranno dalla panchina.

In attacco l’unica certezza è Cancellieri sulla corsia destra. A sinistra resta aperto il ballottaggio tra Pedro, Noslin e Zaccagni, con lo spagnolo in leggero vantaggio. Zaccagni, però, ha bruciato le tappe e potrebbe sorprendere con un rientro immediato. Al centro dell’attacco spazio a Dia, ristabilito dopo il problema alla caviglia.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. All.: Sarri.