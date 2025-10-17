 Atalanta Lazio, il giornalista sicuro: «Sarri deve trovare le risorse giuste. La differenza che può fare nelle scelte...»
Hernanes non ci sta: «La Lazio non è una squadra malvagia»

Lazio come il Torino? Sala: «Ai tifosi vengono le convulsioni ma è l'amara realtà»

Roma, Mancini ancora non ci crede: «Finale Budapest? Spesso mi svegliavo sognando di ribattere il rigore, quella finale resta una pugnalata»

Lazio, l'ex Crespo ha nostalgia dell'Italia: «Il mio sogno? Allenare una squadra europea. Anzi italiana. Sarebbe chiusura di un cerchio»

3 ore ago

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Atalanta Lazio, il giornalista Impallomeni non ha dubbi: «Sarri deve trovare le risorse giuste. La differenza che può fare nelle scelte…». Le parole

Il giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato la prossima sfida tra Lazio e Atalanta. Secondo lui, i biancocelesti sono chiamati a un pronto riscatto e Sarri dovrà saper trasformare le difficoltà in opportunità, trovando le soluzioni giuste per mettere in crisi gli avversari.

Impallomeni ha sottolineato come la squadra di Juric tenda a soffrire contro formazioni compatte, capaci di difendersi con ordine e colpire in ripartenza.

PAROLE – «Credo che la Lazio in questa emergenza costante ha fatto 4 punti in due gare. È una buona squadra, che sta in difficoltà, Sarri deve trovare le risorse giuste. La differenza che può fare è nelle scelte a Bergamo. L’Atalanta soffre le squadre chiuse».

