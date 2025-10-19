Atalanta Lazio, Juric: «Abbiamo dominato. Ecco cosa è mancato»

Atalanta Lazio, Juric amareggiato dopo lo 0-0: «Mai vista la Lazio così in difficoltà». Le parole del tecnico croato dopo il match

Il match Atalanta Lazio, disputato al Gewiss Stadium, si è concluso con un pareggio a reti bianche che lascia l’amaro in bocca ai bergamaschi. La squadra nerazzurra ha dominato per lunghi tratti, costruendo diverse occasioni ma senza riuscire a concretizzare, mentre la Lazio di Maurizio Sarri ha faticato a imporre il proprio gioco, uscendo con un punto che vale soprattutto per il morale.

Juric: «Abbiamo dominato, meritavamo la vittoria»

Al termine di Atalanta Lazio, ai microfoni di DAZN, il tecnico Ivan Juric ha espresso tutta la sua delusione per il risultato finale:

«Oggi l’abbiamo stra dominata, non abbiamo mai concesso nulla alla Lazio ed è un peccato non aver vinto. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita».

Il tecnico croato ha voluto sottolineare l’ottima prestazione dei suoi, evidenziando come la sua Atalanta sia riuscita a limitare completamente gli avversari: «Non ho mai visto la Lazio così in difficoltà, incapace di superare il centrocampo o di buttare via palloni. C’è grande rammarico, perché occasioni del genere bisogna sfruttarle».

Le prestazioni individuali e il rimpianto per i punti persi

Tra i protagonisti di Atalanta Lazio, Juric ha voluto spendere parole importanti per Ademola Lookman, uno dei più pericolosi in fase offensiva:

«Lookman ha vissuto un’estate un po’ turbolenta, si è allenato a parte, ma da quando è rientrato sta alzando il livello. Oggi ha sfiorato il gol più volte e ha dato tantissimo alla squadra».

Il tecnico ha poi analizzato il cammino recente dei nerazzurri, sottolineando la sensazione di aver raccolto meno di quanto meritato: «Penso che abbiamo perso punti clamorosi non solo in questa contro la Lazio, ma anche con Pisa, Como e Juventus, partite in cui avremmo dovuto vincere per quanto creato».

Rammarico e fiducia per il futuro

Nonostante il risultato, la prestazione dell’Atalanta è stata convincente. La squadra ha mostrato solidità difensiva, intensità e un’identità di gioco chiara, mettendo in seria difficoltà una Lazio apparsa stanca e poco incisiva.

Il pareggio di Atalanta Lazio lascia dunque sensazioni contrastanti: da un lato l'orgoglio per la prestazione, dall'altro la frustrazione per le tante occasioni sprecate. Ma per Juric e i suoi uomini resta la consapevolezza di poter competere con chiunque, a patto di trovare maggiore concretezza sotto porta.