Arbitro Lazio Feyenoord, prima volta per Burgos: un solo precedente con le italiane

L’arbitro Burgos, designato per il match di Europa League tra Lazio e Feyenoord, non ha mai diretto i biancocelesti in carriera

Nessun precedente per l’arbitro Burgos, designato per il match di Europa League tra Lazio e Feyenoord, né con i biancocelesti né con gli olandese. C’è però, come riportato dal club capitolino sul proprio sito ufficiale, un solo precedente con squadre italiane.

IL COMUNICATO – «L’arbitro spagnolo non ha mai diretto i biancocelesti finora, l’unica squadra italiana che ha arbitrato finora è il Milan, in occasione del 4-2 interno contro il Celtic nell’Europa League 2020/2021.

Debutto assoluto invece con una prima squadra olandese, visto che l’unica gara diretta risale al 3-3 esterno dell’Ajax sul campo del Benfica in occasione della Youth League 2018/2019».