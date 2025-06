Amichevoli Lazio, programmati due incontri per l’estate! Ecco con chi si misurerà la squadra di Sarri

Amichevoli Lazio, la società capitolina fissa due amichevoli estive per mantenere in forma i propri giocatori: le ultime

L’estate per iniziare ma a Formello si parla già di amichevoli Lazio per tenere allenata la squadra di Sarri. L’allenatore avrà così modo di capire quale sarà il modo opportuno di intervenire sulla ex squadra di Baroni in vista della prossima Serie A.

Per questa ragione, stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la società ha già programmato due partite di cui una a Rieti dove sfiderà i greci dell‘Olympiakos il 16 agosto. mentre l’altra, cui avversaria è ancora incognita, sarà fissata nel weekend del 23-24 agosto.