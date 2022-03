Allenamento Lazio, Anderson e Immobile protagonisti

La Lazio si è allenata oggi nel pomeriggio in quel di Formello. Nella partitella protagonista Immobile e Felipe Anderson

La Lazio si è allenata oggi nel pomeriggio in quel di Formello. Continua dunque la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo, in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Esercitazioni tecniche e possesso palla hanno aperto la seduta. La squadra ha poi lavorato sulla velocità, con l’allenamento che è stata conclusa dalla consueta partitella, divisa in quattro blocchi. Protagonisti Immobile e Felipe Anderson, che hanno realizzato le reti decisive. Domani prevista una doppia seduta, dove dovrebbero essere ancora assenti Radu e Luiz Felipe.