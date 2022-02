Allenamento Lazio: al via la rifinitura in vista del Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha cominciato l’allenamento di rifinitura per la sfida di domani sera contro il Porto in Europa League

La Lazio si è ritrovato poco fa in quel di Formello per la seduta di rifinitura della gara di domani sera in Europa League contro il Porto, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

La squadra nella prima fase ha svolto i classici esercizi di attivazione muscolare, tra cui un torello. Sarri ha poi cominciato le prove tattiche in vista della sfida contro i portoghesi. Assenti gli infortunati Acerbi e Lazzari. Out anche Immobile, l’attaccante ha accusato alcuni sintomi influenzali ma lo staff biancoceleste rassicura tutti: il bomber partirà con la squadra.