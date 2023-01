Romagnoli a Lazio Style Radio: «Difficile spiegare questo pareggio, abbiamo dominato»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della gara con l’Empoli

Intervistato da Lazio Style Radio, Alessio Romagnoli ha parlato al termine della gara pareggiata contro l’Empoli:

«Anche per noi è difficile spiegare questo pareggio. Abbiamo dominato anche dopo il gol del 2-1. Sono due reti stupide quelle subite, dobbiamo migliorare perché queste partite vanno portate a casa. Fisicamente? Stiamo bene, si è visto come abbiao giocato, eravamo aggressivi sempre. Mentalmente è un periodo difficile, soffriamo nelle difficoltà. A Lecce abbiamo buttato un primo tempo, oggi una partita in 10′. Abbiamo lavorato benissimo, è normale che a noi difensori ci rode subendo gol, dopo un’ottima prima parte di stagione in cui non li abbiamo presi per molte partite, ora stiamo subendo troppo. Dobbiamo stare zitti e lavorare. Non credo che bisogna trovare un episodio per svoltare, ma stare sul pezzo fino alla fine, cosa che ora non facciamo. Nessuna partita è abbordabile, il livello della Serie A è altio. Ci manca cattiveria negli ultimi minuti, ci siamo fatti rimontare troppo spesso ed è un peccato perché potevamo avere sei o sette punti di più».