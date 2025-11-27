Alberto Dalla Palma attacca Lotito: «L’unica cosa su cui non posso controbattere è che non venderà mai, allontana chiunque. Società sana? Lo dice per convicere pochi»

Alberto Dalla Palma giornalista de Il Messaggero, commenta duramente la situazione della Lazio e le recenti dichiarazioni del presidente Lotito

Alberto Dalla Palma, giornalista di Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimere la sua opinione sulla situazione attuale della Lazio e commentare le parole del presidente Claudio Lotito. Dalla Palma non ha usato mezzi termini criticando aspramente la gestione della società.

LE DICHIARAZIONI DI LOTITO – «Le dichiarazioni del presidente? L’unica cosa su cui non mi sento di controbattere è il fatto che Lotito non venderà mai. Lui allontana chiunque abbia voglia o intenzione di proporre offerte, e lui ha portato la società in coma indotto. Non ha senso che lui dica che vale questa o quest’altra cifra. Il patrimonio immobiliare interessa solo a lui, perché non serve per fare mercato. Non rispondo nemmeno sui 350 milioni di patrimonio sui giocatori perché è una cifra ridicola. Lo dice per convincere pochi che la Lazio è una società sana e di valore quando non lo è».

L’ATTACCO SUL MERCATO E GLI INTROITI – «Metta i soldi per fare mercato, non mi importa se mette miliardi in strutture. La società non ha introiti se non biglietti e abbonati, o mette i soldi o il mercato continuerà ad essere limitato con tutte le conseguenze del caso».

Dalla Palma ha poi concluso, criticando le difficoltà in campo e nella gestione giovanile: «Certe dichiarazioni sono vergognose quando ad oggi ti trovi nono a 18 punti e la Primavera sta lottando per la retrocessione e non produce un giovane da anni».