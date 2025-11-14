Agresti difende Lotito: «Non capisco questo clima. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid… Ha anche vinto titoli importanti»

In un intervento ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Stefano Agresti ha parlato della figura di Claudio Lotito, presidente della Lazio, difendendo la sua gestione e rispondendo alle critiche che circondano l’ambiente biancoceleste.

Agresti ha espresso incomprensione per l’astio nei confronti di Lotito, sottolineando come la Lazio, sotto la sua presidenza, abbia ottenuto risultati importanti nonostante non fosse un club di livello mondiale come altre realtà.

SULLA GESTIONE LOTITO – «Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid… Parliamo di un club sano economicamente e che, sotto la sua gestione, ha vinto anche dei titoli importanti contro la Juve dei record!».

Stefano Agresti ha voluto difendere Claudio Lotito dalla critica continua che lo circonda, riconoscendo il lavoro fatto dal presidente per rendere la Lazio un club solido dal punto di vista economico e capace di vincere trofei importanti, anche contro avversari storicamente più forti. La figura di Lotito, quindi, secondo Agresti, dovrebbe essere valutata con maggiore obiettività, prendendo in considerazione i successi ottenuti e il lavoro fatto per il club.

