Agostinelli sicuro: «Lazio molto brava, passaggio del turno meritato. Ora il Bologna deve preoccuparsi, ma andare in Europa resta molto complicato»

Agostinelli sicuro nel giudizio della Lazio dopo il successo dei biancocelesti contro il Milan in Coppa Italia. Le parole dell’ex calciatore

Dopo la vittoria della Lazio contro il Milan in Coppa Italia, che ha visto la squadra di Maurizio Sarri passare il turno grazie al gol di Zaccagni, Andrea Agostinelli ha commentato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei. L’ex calciatore e allenatore ha elogiato la solidità difensiva della squadra e ha sottolineato alcuni aspetti positivi che stanno emergendo nella squadra.

SULLA PRESTAZIONE CONTRO IL MILAN – «La Lazio contro il Milan ha colto il senso della partita. Ha sofferto quando era chiamata a farlo, ha trovato l’episodio decisivo, è stata brava dal punto di vista della fase difensiva. Vittoria e passaggio del turno meritate, il Milan a volte si crede un po’ troppo bello. Lazio molto brava, ha prodotto un po’ meno rispetto a San Siro perché il Milan ha concesso meno. Ho visto una squadra vera in campo, con la giusta lucidità dopo quanto accaduto a Milano».

SUL LAVORO DI SARRI E LA RECUPERABILITÀ DEI GIOCATORI – «Simbiosi Sarri-squadra? Sì, e finalmente stanno recuperando i giocatori più importanti. Quelli che decidono in avanti, quelli che possono cambiare la partita. Compreso Tavares che ora entra in campo con una testa diversa. Questo non cancella che dal campionato è molto complicato entrare in Europa. Ora, rispetto ai quarti di finale, è anche il Bologna che deve preoccuparsi della Lazio».